ПриватБанк і МВФ обговорили важливу роль банку для української банківської системи
11:09, 25 жовтня 2016Фінанси
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УНІАН
У жовтні офіційна делегація ПриватБанку, яку очолив голова правління Олександр Дубілет і заступник голови правління – директор Казначейства Людмила Шмальченко, провели зустрічі з представниками Міжнародного валютного фонду та JPMorgan під час JPMorgan Investor Seminar (інвесторський семінар JPMorgan). Семінар проходив у Вашингтоні під час щорічних зборів МВФ.
Під час зустрічі ПриватБанк і МВФ обговорили важливу роль, яку відіграє ПриватБанк для української банківської системи та України в цілому. Під час дискусії представники МВФ і ПриватБанку підкреслили важливість підтримки двосторонніх зустрічей на високому рівні в майбутньому.
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