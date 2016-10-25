Частину майна "Дельта Банку" за фіктивним рішенням суду було перереєстровано та продано

На підставі фіктивного рішення Апеляційного суду Київської області майно, що перебувало на балансі неплатоспроможного "Дельта Банку", було перереєстровано і продано третім особам, йдеться в повідомленні на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з повідомленням, мова йде про земельні ділянки загальною площею 3,5 га в Ужгороді (Закарпатська область). В результаті продажу зазначеного майна банку та його кредиторам завдано збитків у розмірі не менше 8,1 мільйона гривень.

Фонд зазначає, що за виявленими фактами банком було подано заяву в правоохоронні органи про вчинення злочину.

За інформацією Фонду, "Дельта Банку" належать на правах власності земельні ділянки площею 1,73 і 1,75 га, розташовані на вулиці Грушевського в Ужгороді. При цьому при проведенні чергової перевірки майна банку, у вересні цього року було встановлено, що, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, банк не є власником зазначених земельних ділянок. При цьому банк ніяких дій з відчуження цих об'єктів нерухомості не здійснював.

Фонд зазначив, що 1 вересня 2016 право власності на зазначені об'єкти нерухомості було призупинено на підставі рішення Апеляційного суду Київської області від 19 травня 2016 року. Посилаючись на цей документ, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно були внесені зміни і перереєстровані об'єкти на "нового власника" - компанію "Елізіон груп".

"Можна стверджувати, що судове рішення, на підставі якого були внесені зміни до Державного реєстру та яка позбавила "Дельта Банк" право на об'єкти нерухомості, ніколи не приймалося і не існувало офіційної документ, і є підробкою", - зазначив фонд.

Читайте такожСуд підтвердив правомірність рішення НБУ про ліквідацію "Дельта Банку"

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб констатує ризик втрати активів ліквідованого "Дельта Банку" в результаті незаконної поступки прав вимоги за кредитами на суму близько 450 мільйонів гривень внаслідок фальсифікації документів і шахрайських дій.

Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління фонду за всю історію банківської системи України, – "Дельта Банку". З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку", відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

16 травня прокуратура Києва повідомила про початок кримінального провадження за фактом заволодіння посадовими особами "Дельта Банку" грошовими коштами на суму понад 4,5 мільярда гривень. Розслідування за матеріалами Фонду гарантування встановило факти заволодіння працівниками банку засобами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів протягом 2013-2015 років.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку були бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.