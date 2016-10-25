Гривня зміцнилася на міжбанку до 25,61 за долар

У вівторок, 25 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,51/25,61 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 27,8380/27,8820 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4110/0,4130 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 25,5880 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 158 угоди на суму 95 млн дол.