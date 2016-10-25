У Росії підрахували, на скільки скоротилася економіка країни

Економіка РФ за дев'ять місяців поточного року скоротилася на 0,7%, в третьому кварталі падіння ВВП становило 0,5%, за підсумками року очікується спад на рівні 0,6%,

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Про це повідомив РИА Новости заступник голови Мінекономрозвитку Олексій Ведев.

"ВВП за III квартал становив мінус 0,5% за три місяці. Мінус 0,7%, відповідно, за дев'ять місяців. Мінус 0,6% (прогноз - ред.) за підсумками року", - сказав він.

За даними Росстату, падіння ВВП РФ в I півріччі 2016 року становило 0,9%, у II кварталі - 0,6%, в I кварталі - 1,2%.