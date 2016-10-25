Експерт розповів, що буде з курсом гривні наступного року

Середньозважений курс гривні в 2017 році може відповідати закладеним у проекті держбюджету – 27,2 грн/дол., а станом на кінець року навряд чи перевищить позначку 30 грн/дол. за умови залучення 4 млрд дол. прямих іноземних інвестицій та 6 млрд дол. кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО).

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Про це заявив виконавчий директор Фонду Блейзера Олег Устенко на брифінгу в Києві.

«У тому випадку, якщо Україна дійсно зможе отримати 10 млрд дол. наступного року, можна вірити абсолютно справедливо в те, що курсовий параметр навряд чи на кінець наступного року піде за позначку в 30 грн», - сказав він.

За словами Устенка, залучення кредитів від МФО в першу чергу залежить від діяльності керівництва країни у напрямку необхідних реформ, тоді як саме залучення інвестицій є набагато менш керованим показником.

«Не факт, що Україна зможе отримати 4 млрд дол. припливу прямих іноземних інвестицій. Будь-яке значення цього показника до 4 млрд дол. може означати, що курсова стабільність буде порушена, і потрібно буде змінити цей показник (у держбюджеті-2017 – УНІАН). Мій прогноз полягає в тому, що якщо Україна не отримує 10 млрд дол. наступного року, то ми з вами будемо бачити серйозний рівень девальвації», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня ухвалила в першому читанні підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік, заснований на макропоказниках зростання ВВП на 3-4% за інфляції на рівні 8,1% і курс гривні на рівні 27,2 грн за долар.

Сьогодні, 25 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,51/25,61 грн/дол.

За словами голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, закладений у державному бюджеті на наступний рік курс гривні до долара на рівні 27,2 грн/дол. абсолютно реалістичний.