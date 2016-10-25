Рада Нацбанку затвердила рішення для перерахування 38 мільярдів прибутку до держбюджету

Оновлена рада Національного банку України на першому засіданні після більш ніж річної перерви затвердила річну консолідовану звітність центрального банку за 2015 рік та розподіл прибутку центрального банку, що дозволить перерахувати до державного бюджету 38 млрд грн прибутку НБУ.

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"Мені приємно долучитися до роботи Ради НБУ. Сьогоднішнє рішення дозволить перерахувати частину прибутку НБУ, а саме 38,164 млрд грн, до Державного бюджету України. У той же час зауважу, що ця сума буде перерахована кількома траншами, погодженими з Міністерством фінансів, щоб це не мало впливу на цінову стабільність в країні ", - цитуються в повідомленні на сайті регулятора слова голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Крім того, рада НБУ затвердила призначення Якова Смолія першим заступником голови НБУ, Катерину Рожкову і Романа Борисенка - заступниками голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом призначив членами Ради НБУ, яка формується главою держави і Верховною Радою, Богдана Данилишина і Василя Фурмана.

Верховна Рада України 7 липня призначила нових членів ради НБУ за парламентською квотою, до складу якої увійшли завідувач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктор Козюк - терміном на 7 років, екс-директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова - на 6 років, член редакційної ради VoxUkraine Тимофій Милованов - на 5 років, екс-заступник голови НБУ Віра Ричаківська - на 4 роки.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що з призначенням Ради НБУ Нацбанк перерахує до держбюджету 38 млрд грн прибутку за минулий рік.