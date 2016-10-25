Рада Нацбанку обрала своїм головою Данилишина

Головою ради Національного банку України на засіданні 25 жовтня було обрано екс-міністра економіки України, академіка Богдана Данилишина, повідомляється на сайті регулятора.

Читайте такожРада Нацбанку затвердила рішення для перерахування 38 мільярдів прибутку до держбюджету

Згідно з повідомленням, заступником голови ради НБУ було обрано економіста Тимофія Милованова.

«У роботі Ради Національного банку ми завжди будемо виходити із спільної позиції, однак думка кожного буде поважатися. Ми можемо дискутувати, обговорювати питання, проте головне - знаходити спільну позицію. Ми повинні працювати на макрофінансову стабільність і забезпечення соціально-економічного розвитку України», - цитуються в повідомленні слова Данилишина

Як зазначив його заступник Тимофій Милованов, він з нетерпінням чекає можливості зробити внесок у розвиток однієї з найпрестижніших і стратегічно важливих інституцій країни.

За словами члена Ради НБУ Віктора Козюка, мета роботи Ради - затвердити принципи незалежності НБУ як інституційної передумови для реалізації політики цінової стабільності, орієнтованої на прискорення зростання на засадах конкурентоспроможності, інклюзивності та поглиблення фінансової системи.

"Сьогодні роль НБУ є дуже важливою у відродженні економіки України і зростанні ВВП. Від того, якою буде нова грошово-кредитна політика, багато в чому залежатиме стабілізація банківської системи, зростання кредитування, відновлення довіри до банків, збільшення промислового зростання держави", - цитуються у повідомленні слова члена ради НБУ Василя Фурмана.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко своїм указом призначив членами Ради НБУ, яка формується главою держави і Верховною Радою, Богдана Данилишина і Василя Фурмана.

Верховна Рада України 7 липня призначила нових членів ради НБУ за парламентською квотою, зокрема, завідувача кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету Віктора Козюка - терміном на 7 років, екс-директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олену Щербакову - на 6 років , члена редакційної ради VoxUkraine Тимофія Милованова - на 5 років, екс-заступника голови НБУ Віру Ричаківську - на 4 роки.

Раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що з призначенням Ради НБУ Нацбанк перерахує до держбюджету 38 млрд грн прибутку за минулий рік.