НБУ сьогодні купив у банків майже $16 мільйонів
16:22, 25 жовтня 2016Фінанси
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Регулятор купував долари за курсом 25,6030 грн/дол.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України на валютному аукціоні у вівторок, 25 жовтня, купив у банків 15,8 млн дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,6030 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 28,9 млн дол.
За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 встановилися на рівні 25,57/25,61 грн/дол.
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