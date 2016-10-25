НБУ сьогодні купив у банків майже $16 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні у вівторок, 25 жовтня, купив у банків 15,8 млн дол.

Читайте такожЕксперт розповів, що буде з курсом гривні наступного року

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,6030 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь у торгах - 28,9 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 встановилися на рівні 25,57/25,61 грн/дол.