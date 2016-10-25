Порошенко закликав бізнес підвищити зарплати українців мінімум на 20-30%

Підвищення зарплат українців у зв'язку зі зниженням єдиного соціального внеску з початку року до 22% має становити мінімум 20-30%.

Читайте такожПрезидент заявив, що не повністю задоволений процесом легалізації зарплат

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Національної ради реформ заявив президент України Петро Порошенко.

«Підвищення зарплати має бути, як мінімум, на 20-30% - це мінімум», - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що сьогодні роботодавці платять на 23% менше податків з фонду оплати праці. І, на його думку, це має сприяти збільшенню зарплат працівників. «У мене прохання одне: віддайте це вашим працівникам», - закликав Порошенко.

Читайте такожРеальна зарплата в Україні скоротилася на 2,9%

Президент додав, що від цього підвищаться платоспроможність населення і попит, також збільшаться надходження до місцевих бюджетів у вигляді податку на доходи фізичних осіб. «Дуже потужний стимул для того, щоб ми прагнули до детінізації і не виплачували зарплати в конвертах», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, понад 60% компаній, перевірених Державною фіскальною службою (ДФС) у першому півріччі 2016 року, не дотримуються податкового законодавства щодо повноти нарахувань і виплат заробітної плати та інших доходів своїм працівникам.

Зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 36% у середньому до 22% не привело до очікуваного виведення зарплат з «тіні» у першому півріччі поточного року. Таку думку висловив народний депутат Віктор Пинзеник («Блок Петра Порошенка»).

Згідно з даними про надходження ЄСВ за січень-червень 2016 року, наведеними депутатом, при зниженні ЄСВ з 36% до 22% надходження до Пенсійного фонду, які забезпечуються даним внеском, скоротилися за півроку на 36%.