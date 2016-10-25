Україна піднялася в рейтингу Doing Business на три позиції - Порошенко

Україна поліпшила свої позиції у рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового Банку Doing Business і піднялася на 80 місце. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в ході засідання Національної ради реформ.

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Він наголосив, що офіційні результати будуть опубліковані ближчим часом.

"Сьогодні ми отримали результати, які зараз будуть оприлюднені. Ми можемо говорити про те, що перші результати вже на сьогодні потребують додаткового пояснення. Ще раз підкреслюю, що в 2011, 2012, 2013 роках Україна перебувала на 149-му, 152-му місці. На сьогодні позиція України буде 80-а", - сказав Порошенко

У 2015 році Україна піднялася на 13 позицій в рейтингу Doing Business, посівши 83-є місце. Експерти Світового банку зазначили, що ключовою реформою, яка сприяла підвищенню рейтингу, стало спрощення реєстрації бізнесу. Водночас, проблемними для бізнесу в Україні залишалися підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво, ведення транскордонної торгівлі і процедура банкрутства.

Пізніше на сайті організації з'явилися дані рейтингу, згідно з якими Україна цього року поліпшила свої позиції у рейтингу Світового банку Doing Business – 2017 і піднялася на 3 пункти - до 80-го місця з 83-го. Як наголошується у дослідженні, найбільший прогрес Україна показала у спрощенні відкриття бізнесу (20-е місце зі 190), найгірший - у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

Водночас, Україна увійшла до числа країн, які показали реформи в усіх сферах, досліджених фінансистами Світового банку. «Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Литва, Македонія та України показали реформи у всіх досліджуваних сферах. Це означає, що економіки розвиваються широко, примножуючи можливості ділового середовища. Україна помітно поліпшила позиції у сфері захисту інтересів інвесторів - керівників та акціонерів», - йдеться у дослідженні.

Водночас, у сфері отримання дозволів на будівництво Україна займає тільки 140 позицію, у сфері можливостей підключення до електромереж – 130 позицію. За показником легкості реєстрації власності - 63.

Кабінет міністрів 16 грудня 2015 року ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію і увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – увійти до ТОП-20.

На даний момент у Верховній Раді зареєстровано 39 законопроектів з питань дерегуляції. На їх ухвалення, за оцінками Мінекономрозвитку, потрібно близько 6 місяців.