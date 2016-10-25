Гройсман анонсував масштабну реформу митниці з 1 січня

Про це в ході засідання Національної ради реформ заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Ми вноситимемо пропозиції на Національну раду реформ про затвердження стратегії реформи української митниці, й ми б хотіли, щоб цей масштабний процес почався з 1 січня 2017 року», - сказав він.

Глава уряду зазначив, що українські митниці з серпня місяця вже показують позитивну динаміку надходжень до держбюджету.

«Зараз є позитивні сигнали, але цього недостатньо. Нам потрібні серйозні, масштабні зміни», - сказав він.

Гройсман зазначив, що проведення масштабної реформи дуже важливе, оскільки сірий імпорт та контрабанда можуть знищити економічний потенціал нашої держави.

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Як повідомляв УНІАН, реформа роботи митних органів, активно впроваджувана урядом України з літа цього року, вже привела до зростання митних платежів до бюджету за останні місяці на рівні 8,5 млрд грн.

У липні цього року Гройсман анонсував масштабні зміни в роботі митниці, продиктовані вимогами бізнесу, а також рекомендаціями міжнародних фінансових організацій.

У травні Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу митних адміністрацій, що передбачає співробітництво між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн.

Угода стала одним із етапів дворічного проекту реформування української митниці від уряду США з обсягом фінансування 4 млн дол. Проект було узгоджено навесні 2016 року. Також у травні цього року Гройсман оцінив потенціал зростання митних платежів до бюджету України в 50 млрд грн на рік.

За даними Державної фіскальної служби, в 2015 році надходження до зведеного бюджету України за податковими і митними платежами становили 587,1 млрд грн.