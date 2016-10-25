ЄС виділить Греції 2,8 мільярда євро кредиту

Європейський механізм стабільності (ESM) схвалив виділення Греції 2,8 мільярда євро решти траншу кредиту в рамках програми фінансової підтримки, йдеться в повідомленні ESM, передає РИА Новости.

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"Сьогоднішнє рішення виплатити 2,8 мільярда євро Греції є ознакою того, що грецький народ неухильно домагається прогресу в реформуванні своєї країни", — йдеться в заяві ради директорів ESM.

Як наголошується в повідомленні, влада Греції завершила основні етапи пенсійної та банківської реформи, зміни в енергетичному секторі та збір доходів. Крім цього були зроблені кроки у створенні нової приватизації та приведення інвестиційного фонду в робочий стан. "Якщо уряд продовжить здійснення реформ, узгоджених за програмою ESM, зростання грецької економіки може прискоритися наступного року, і уряд може бути в змозі почати випуск облігацій", — наголошується в повідомленні ESM.

Транш в 2,8 мільярда складається з виділених 10 жовтня 1,1 мільярда євро і суми, що залишилася в 1,7 мільярда. Виділення коштів Греції означає, що фінансова допомога країні з боку ESM досягне 31,7 мільярда євро від загального обсягу програми в 86 мільярдів євро. ESM і EFSF разом досі виділили країні 173,5 мільярда євро (включаючи даний транш), що робить їх найбільшими кредиторами Греції, наголошується в релізі.