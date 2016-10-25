Держборг України зріс на $1,9 мільярда

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на кінець вересня 2016 року становила 68,61 млрд дол., що на 2,8%, або на 1,9 млрд дол., більше показника на початок місяця.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, у гривневому еквіваленті загальна сума державного і гарантованого державою боргу на кінець вересня становила 1,778 трлн грн, що на 3,9%, або на 66,48 млрд грн, більше показника на початок місяця.

Згідно з наведеними даними, з початку року, у січні-вересні, сума державного і гарантованого державою боргу в доларовому еквіваленті зросла на 4,7%, або на 3,11 млрд дол., у гривневому еквіваленті - на 13,1%, або на 205,68 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України у серпні у доларовому еквіваленті знизилася на 0,6% - до 66,59 млрд дол., у гривневому еквіваленті - зросла на 2,8%, до 1,708 трлн грн, що, на думку експертів, зумовлено девальвацією національної валюти.

За оцінками аналітиків, державний і гарантований державою борг України на кінець 2016 року зросте до 68 млрд дол., або до 80% ВВП, після чого знизиться у 2017 році до 75% ВВП.

Державний бюджет України на 2016 рік встановлює граничний рівень державного та гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 1,946 трлн грн.