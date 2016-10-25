Мінфін позичив на внутрішньому ринку мільйони гривень і євро

Міністерство фінансів України на щотижневому плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 25 жовтня, залучило до державного бюджету 309,759 млн грн і 141,336 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені від продажу облігацій на 50,010 млн грн терміном обігу 9 місяців із середньозваженою дохідністю 15,3% річних і на 259,748 млн грн терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 15,75% річних.

Валютні кошти залучені від продажу облігацій на 141,336 млн євро на 2 роки із середньозваженою дохідністю 4% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становив 4,257 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у четвертому кварталі поточного року планує розміщення гривневих облігацій термінами обігу 6, 9 і 12 місяців, 2, 3 і 5 років, а також валютних облігацій терміном обігу 2 роки.