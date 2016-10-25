Порошенко за збереження спрощеної системи оподаткування для приватних підприємців

Про це він сказав під час виступу на засіданні Національної ради реформ.

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«Дуже важливо, щоб ми зберегли спрощену систему оподаткування, - сказав глава держави. - Але це не стосується недобросовісних великих компаній, які мінімізують податки або намагаються ухилитися від їх сплати. Яке це має відношення до людей на базарах, коли людина працює сама на себе і повинна захистити себе, прогодувати себе? Це наше завдання - підвищити прозорість, підвищити соціальний захист, дати гарантовану перспективу».

Раніше в уряді зазначили, що не планують скасовувати існуючу на поточний момент систему спрощеного оподаткування бізнесу, проте будуть всіляко протидіяти спробам великих компаній використовувати таку систему для ухилення від сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спрощена система оподаткування бізнесу діє з 2010 року і застосовується до підприємств, в основному, малого та середнього бізнесу. Вона являє собою сплату єдиного податку, розмір якого визначається розміром підприємства, кількістю найнятих працівників і сферою діяльності. За останні роки система зазнала низку змін, зокрема, замість 4 груп спрощенців залишилися тільки три, а поріг доходів, що дозволяють відносити бізнес до спрощеної системи, знижено до 5 млн грн на рік з 20 млн грн.

З 2015 року в Україні ведуться дискусії про те, що спрощена система є лазівкою для великого бізнесу і дозволяє йому не платити той обсяг податків, який довелося б платити на загальній системі оподаткування. Рекомендація переглянути умови спрощеної системи висловлювалася як фінансистами МВФ, так і радниками уряду України. Зокрема, Стратегічна група радників під керуванням Івана Міклоша і Лешека Бальцеровича пропонує залишити спрощену систему оподаткування тільки для приватних підприємців.