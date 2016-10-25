UniCredit Bank збільшив збиток у 7,3 раза

Як повідомив банк у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку року його активи знизилися на 7,9% - до 49,915 млрд грн, зобов'язання – на 25,5%, до 30,143 млрд грн, у той час як власний капітал зріс на 43,9% - до 19,772 млрд грн.

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Раніше банк повідомляв, що за 2015 рік, за попередніми даними, отримав 3,225 млрд грн збитку, що на 154,056 млн грн, або на 4,6% нижче за показник попереднього року.

Довідка УНІАН. UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, і об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank.

12 жовтня Національний банк України погодив бенефіціарам «Альфа-Груп» придбання через компанію ABH Holdings S. A. істотної участі в капіталі «Укрсоцбанку» в результаті придбання його акцій.

Холдинг ABH Holdings S. A. (Люксембург) в Україні представлений дочірнім банком «Альфа-Банк», одним з найбільших банків України за обсягом активів.

Раніше, 8 вересня, Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії ABH Holdings S. A. на придбання акцій «Укрсоцбанку».

Холдинг ABH Holdings S. A. підписав угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 100% акцій «Укрсоцбанку» в січні, закриття операції очікується цього року.

У кінці лютого UniCredit Bank повідомив, що за підсумками проведеного стрес-тестування та в рамках узгодженого з Національним банком України плану збільшить капітал на 10,645 млрд грн, у тому числі в квітні банк поповнив капітал на 3,8 млрд грн, у червні - на 5,2 млрд грн.