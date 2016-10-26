Доходи Apple знизилися вперше з 2001 року

Американська компанія повідомила, що за останній квартал фінансового року, який закінчується 24 вересня, вона продала 45,5 млн смартфонів iPhone. Це виявилося вищим за очікування аналітиків, які в середньому прогнозували 44,8 млн проданих смартфонів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Тим не менш, за рік обсяг продажів смартфонів знизився на 5%.

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Доходи компанії впали на 9% порівняно з третім кварталом фінансового року - до 46,85 млрд доларів. Рік тому вони становили 51,5 млрд доларів. Доходи компанії в річному вираженні знизилися вперше з 2001 року.

Чистий прибуток компанії знизився з 11 млрд доларів в четвертому кварталі минулого року до 9 млрд зараз. У цілому за рік прибуток знизився з 53,4 млрд доларів до 45,7 млрд.

Підвів американську компанію китайський ринок, який раніше вважався локомотивом її зростання. Виручка на цьому ринку в четвертому кварталі впала майже на 30%. В минулому кварталі вона на цьому ринку скоротилася на 33%.

Знизився попит на продукцію Apple і на американському ринку - це основний ринок продажів компанії.

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Акції найдорожчої компанії світу після оголошення цих результатів впали на 3% - до 118,8 долара.

При цьому в Apple очікують, що виручка в святковий період складе 76-78 млрд доларів - це вище оцінок аналітиків.

В Apple також відзначають високий попит на iPhone 7, який був представлений у вересні. Поки це не знайшло відображення у звітності компанії.