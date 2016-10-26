Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2559.5314 (25 жовтня – 2564.0480)

100 EUR – 2782.7225 (25 жовтня – 2792.5047)

10 RUR – 4.1251 (25 жовтня – 4.1200)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 25 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,61/25,65 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 27,8070/27,8480 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4110/0,4130 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5953 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 432 угоди на суму 467,67 млн дол.