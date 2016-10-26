Privat24 став першим iMessage-банком світу

Privat24 став першим у світі платіжним iOS-додатком, що використовує нові можливості базового месенджера iPhone iMessage, реалізовані в 10-й версії операційної системи для гаджетів Apple. Як повідомили у Приватбанку, оновлена версія Privat24 дозволяє власникам iPhone обмінюватися один з одним грошима абсолютно магічним способом – прямо в месенджері.

«iMessage є одночасно найпоширенішим і найбільш захищеним месенджером в світі, – говорить заступник голови правління Приватбанку Олександр Вітязь. – Тому поява там Приват24 була неминуча, як 27/10».

Щоб відправити або отримати грошовий переказ, поповнити мобільний телефон, користувачам iPhone досить натиснути на іконку Privat24 в меню месенджера, ввести суму платежу і вибрати потрібну операцію – поповнення телефону співрозмовника, відправлення або одержання грошей. Через секунду переказ буде доступний одержувачу.