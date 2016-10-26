МВФ переніс приїзд місії до України - джерело

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд відклав приїзд місії до України, запланований на сьогодні, 26 жовтня, через свої внутрішні причини, повідомило УНІАН джерело, близьке до переговорів.

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«МВФ переніс приїзд місії через свої внутрішні причини, - повідомило джерело, не уточнивши нової дати приїзду місії, але повідомивши, що українська сторона розраховує на приїзд представників Фонду «якомога швидше».

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у вересні поточного року - після більш як річної перерви. Рада директорів Фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною і прийняла рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередні транші Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становить 7,62 млрд дол.

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До кінця року Україна очікує ще на один перегляд програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі, якщо таке рішення буде прийнято, воно стане першим таким рішенням в історії відносин України з МВФ. Раніше всі програми співпраці завершувалися отриманням нашою країною 2-3 траншів.

Разом з тим, для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Також МВФ оцінить проект держбюджету на 2017 рік.