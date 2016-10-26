Кабмін пропонує вдвічі збільшити мінімальну зарплату - до 3200 гривень

Кабінет міністрів України в межах фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.

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Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду.

«Мінімальна зарплата не може бути меншою ніж 3200 грн. Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата збігатимуться, - сказав Гройсман. - Ніхто в Україні не зароблятиме менш як 3200 грн. (на місяць - УНІАН)».

Одночасно Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, а також Міністерству фінансів опрацювати всі необхідні рішення в цій сфері.

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«І будемо просити український парламент підтримати ці ініціативи», - сказав Гройсман.

Він подякував усім, хто сприяв виробленню урядових пропозицій.

«Це (підвищення мінімальної зарплати - УНІАН) відповідає нашим можливостям, і ми можемо це забезпечити з 1 січня 2017 року. Ми не просто виконуємо зобов'язання, ми їх перевиконуємо», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня Гройсман анонсував, що Кабінет міністрів планує найближчим часом представити основи реформи оплати праці й пенсійного забезпечення в Україні, щоб зробити зарплати і пенсії українців справедливішими.

У свою чергу президент України Петро Порошенко доручив уряду в своїй економічній політиці переходити від стратегії макроекономічної стабілізації й «затягування пасків» до стратегії економічного зростання та реального поліпшення добробуту українських громадян.