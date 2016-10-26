Уряд затвердив зміни до Податкового кодексу

Кабінет міністрів України в межах фіналізації проекту держбюджету на 2017 рік затвердив зміни до Податкового кодексу, що дають змогу істотно спростити адміністрування податків. Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду.

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Представляючи це рішення, міністр фінансів України Олександр Данилюк зазначив, що зміни сформульовано у пакеті законопроектів, які передаються до парламенту для подальшого обговорення. «Зміни стосуються адміністрування податків і спрощення податкових процедур для бізнесу», - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що підготовлені урядом зміни до Податкового кодексу узгоджено також Національною радою реформ при президентові України. Їх прийняття дасть змогу впровадити в нашій країні принципи ефективної антикорупційної політики в сфері адміністрування податків.

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Також Гройсман наголошував, що ключовою умовою розвитку бізнесу в Україні має стати зміна системи адміністрування податків і цілковите усунення будь-якого регуляторного тиску на підприємства. На думку прем'єра, бізнес «не може в неволі, під тиском контролюючих структур, виробляти національний продукт і розвиватися».

Гройсман нагадав, що в цьому контексті влада вже створила кілька інструментів, зокрема, Офіс залучення та підтримки інвестицій і Національний комітет промислового розвитку.

Президент України Петро Порошенко зазначав, що поліпшення ділового клімату, в тому числі в частині податкового регулювання в Україні, є «питанням життя і смерті» для країни.