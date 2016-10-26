Кабмін пропонує відв'язати зарплати чиновників і суддів від мінімальної зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкриваючи засідання уряду, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Нам треба відв'язати мінімальну заробітну плату від тих прив'язок, які були в країні дуже популярними і модними», - сказав Гройсман.

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Як пояснив прем'єр, підвищення мінімальної зарплати на 10%, до 1600 грн, як це заплановано з 1 грудня цього року, автоматично підвищує зарплати суддів. «Тобто людина отримає на 10% більше, а у суддів зарплата має зрости до 16 тис. грн», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що подібна ситуація склалася з усіма органами влади, в тому числі нещодавно створеними антикорупційними органами, де зарплати дуже високі. «Для того щоб людині підвищити мінімальну зарплату на 150 грн, іншому чиновнику потрібно автоматично збільшити на ті самі 10% - це у нас десятки тисяч гривень. Це відсутність соціальної справедливості», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Гройсман на засіданні уряду 8 серпня заявив, що Кабінет міністрів розробить непопулістський механізм підвищення заробітних плат і пенсій, що відповідає можливостям економіки.

За його словами, уряд має намір реформувати систему оплати праці таким чином, аби кожен український громадянин отримував гідну заробітну плату. Також він зазначив, що уряд має намір забезпечити зростання пенсій. За словами прем'єра, праця українців є недооціненою, у зв'язку з чим державна підтримка має бути спрямована на стимулювання зростання зарплат.

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Як повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, Мінсоцполітики спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів шукають додаткові резерви, щоб отримати ресурс для осучаснення пенсій. Але, за словами міністра, без радикального підвищення заробітної плати і, відповідно, зростання надходжень єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд отримати цей додатковий ресурс неможливо.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду, заявив, що Кабмін в межах фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, пропонує удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму.