Доходи загального фонду бюджету Вінниччини за 9 місяців виконані більш ніж на 115%

Про це повідомив на виїзній колегії в Гайсині голова облдержадміністрації Валерій Коровій.

Зокрема по містах обласного значення надійшло більше плану на 124,7 млн. грн., об’єднаних територіальних громадах – на 4,2 млн. грн., сільських, селищних, містах районного значення бюджетах – на 142,9 млн. грн., районних бюджетах – на 123,3 млн. грн., обласному бюджету – на 37,6 млн. грн.

«Обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів області за 9 місяців 2016 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, зросли на 1074,7 млн. грн. або на 48,6%», - зауважив Валерій Коровій.

За словами очільника області, саме бюджетна децентралізація та розширення повноважень територіальних громад сприяє підвищенню фінансової самостійності місцевих бюджетів та зміцненню їх фінансової основи та самодостатності. «Обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів області за 2015 рік складає 3167,0 млн. грн., що більше фактичних надходжень 2014 року на 846,8 млн. грн. або на 36,5%», - підкреслив Валерій Коровій.

Спостерігається також ріст надходжень доходів загального фонду бюджету області за 9 місяців 2016 року, порівняно з 9 місяцями 2014 року, на 1669,3 млн. грн. або у 2 рази.