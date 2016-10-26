Державний "Укрексімбанк" знизив збиток у 24,5 раза

Державний «Укрексімбанк» в січні-вересні 2016 року отримав 409,946 млн грн збитку, що у 24,5 раза менше збитку за аналогічний період минулого року на рівні 10,054 млрд грн.

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Як повідомляється у звітності на сайті банку, з початку року його активи зросли на 8,5% - до 153,364 млрд грн, зобов'язання – на 2,1%, до 147,424 млрд грн, а власний капітал став позитивним на рівні 5,941 млрд грн після від'ємного значення на початок року на рівні мінус 3,127 млрд грн.

Раніше банк повідомляв, що в 2015 році отримав 14,131 млрд грн збитку, що на 25,6% більше збитку в 2014 році на рівні 11,247 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року та є одним із найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.