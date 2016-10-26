Кабмін за два тижні підрахує, скільки потрібно грошей на анонсоване дворазове підвищення "мінімалки"

Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити й надати парламенту розрахунок додаткових видатків державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про дворазове підвищення мінімальної зарплати – до 3200 грн.

Читайте такожКабмін пропонує відв'язати зарплати чиновників і суддів від мінімальної зарплати

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко за підсумками засідання уряду.

«Суму видатків буде збалансовано. Суму ми подамо через два тижні. Сьогодні ми говоримо про те, що прийнято принципове рішення (про підвищення зарплат – УНІАН)», – сказав Розенко.

Він також наголосив, що рішення уряд значною мірою сприятиме детінізації зарплат. «У приватного сектору є 2,5 місяці, щоб бути готовим до такої норми. Ми хочемо стимулювати бізнес, щоб економію ЄСВ (дворазове скорочення ставки єдиного соціального внеску з січня 2016 року – УНІАН) перевести в зарплати своїм працівникам. Рівень оплати праці має бути гідним», – наголосив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні в середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 грн з 1600 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Як наголошував прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.