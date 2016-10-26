Уряд скасував обмеження на витрати при підготовці до "Євробачення-2017"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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"Проектом пропонується встановити, що Національна телерадіокомпанія при здійсненні видатків, передбачених на підготовку і проведення в 2017 році в Україні пісенного конкурсу, не буде застосовувати граничні суми витрат, передбачені постановою Кабміну №332", - сказав голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко.

Крім того, за його словами, збільшені терміни передоплати за товари і послуги, необхідні при підготовці до конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кабмін виділив на проведення «Євробачення-2017» 450 млн грн.

19 жовтня рішенням уряду витрати на підготовку та проведення пісенного конкурсу були зменшені на 19,38 млн грн – до 430 млн 620 тис. грн.

Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

У 2017 році пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться в київському Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.