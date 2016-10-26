НБУ просить Раду змінити голову банківського комітету у зв'язку з "непрофесіоналізмом"

Національний банк України звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з відкритим листом, в якому міститься пропозиція змінити голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалку.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"Національний банк України звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з відкритим листом з пропозицією замінити голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалку у зв'язку з непрофесіоналізмом, політичною заангажованістю, нездатністю забезпечити ефективну роботу комітету, підривом довіри до Національного банку, створенням перешкод для оздоровлення і розвитку фінансового сектору", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в повідомленні наголошується, що у регулятора викликає питання і склад комітету.

"За окремими винятками, діяльність більшості його членів є похідною від їхніх політичних і бізнес-інтересів. Наявність таких членів у складі комітету унеможливлює ефективне виконання покладених на нього функцій в інтересах розвитку всього фінансового сектору і споживачів фінансових послуг", - говориться в повідомленні.

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Зокрема, в повідомленні вказується, що до складу комітету входить народний депутат Леонід Климов - колишній власник неплатоспроможного «Імексбанку», який особисто винен державі 310 млн грн за кредитами рефінансування, право не повертати які він зараз намагається отримати через суд. Інший член комітету, народний депутат Денис Дзензерський, компанії якого не обслуговують борг перед банківськими установами на суму близько 9 млрд грн. Інтереси окремих страхових компаній представляє і народний депутат Максим Поляков, який намагається докорінно змінити суть законопроекту про розділення функцій Нацкомфінпослуг між Національним банком і НКЦПФР, спрямованого, зокрема, на створення ефективного нагляду за діяльністю ринку страхових послуг.

«Наявність таких членів у складі комітету унеможливлює ефективне виконання покладених на нього функцій в інтересах розвитку всього фінансового сектору і споживачів фінансових послуг. З огляду на це, Національний банк наполягає на призначенні іншого голови і більш професійного і менш заангажованого складу Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності отримав на розгляд законопроект про діяльність Національного банку України. Законопроект стосується «прозорості» діяльності НБУ і введення відповідальності голови НБУ та заступників за результати діяльності Нацбанку. Серед ініціаторів законопроекту №5257 голова Радикальної партії Олег Ляшко і голова комітету ВР з питань фінансової політики Сергій Рибалка.