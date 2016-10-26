Гривня на міжбанку зміцнилася до 25,59 за долар
13:33, 26 жовтня 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,8380/27,8820 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 26 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,56/25,59 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 27,8380/27,8820 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4110/0,4130 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,5840 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 163 угоди на суму 95,08 мільйона доларів.
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