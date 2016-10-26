НБУ сьогодні купив у банків $30 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 26 жовтня, купив у банків весь заявлений обсяг валюти у розмірі 30 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,5856 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок на участь в торгах – 40,4 млн дол.

За інформацією дилерів комерційних банків, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до 13:00 встановилися на рівні 25,56/25,59 грн/дол.

За даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанку до цієї години становив 25,5815 грн/дол.