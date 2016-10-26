Борг неплатоспроможних банків перед НБУ скоротився до 53 мільярдів

Заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування у вересні скоротилася на 110 мільйонів гривень, або на 0,2%, - до 53 мільярдів гривень.

Як повідомляється на сайті НБУ, у таких же межах скоротилася заборгованість по основній сумі кредиту - на 110 мільйонів гривень, або на 0,2%, до 46,28 мільярда гривень, в той час як заборгованість по відсоткам залишилася на колишньому рівні в 6,72 мільярда гривень.

Згідно з наведеними даними, обсяг заборгованості неплатоспроможних банків перед НБУ з рефінансування залишається вище рівня початку року на 1,87 мільярда гривень, або на 3,7%, що раніше регулятор пояснював лютневим рішенням про виведення з ринку "Родовід Банку", який також є боржником за кредитами рефінансування.

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Як повідомляв УНІАН, заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування в серпні скоротилася на 130 мільйонів гривень, або на 0,2%, - до 53,11 мільярда гривень.

Раніше Нацбанк озвучував плани спільно з Фондом гарантування вкладів фізосіб (завдяки реалізації застав під кредити в неплатоспроможних банках) у поточному році повернути близько 12,8 мільярда гривень виданого раніше рефінансування.

В процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.