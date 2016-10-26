77% українців не довіряють банкам – опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, які були презентовані головою правління ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка" Ольга Балакірєва сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Українським банкам довіряє менше 15,5% населення країни. Не довіряють їм – 77%, причому 47,4% - повністю. Умовний баланс недовіри українській банківській системі становить «мінус 62 процентні пункти», - йдеться в результатах опитування.

Всеукраїнське опитування населення країни було проведене з 20 по 24 жовтня 2016 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим).

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Всього опитано 1,5 тис. респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,55-2,58%. Метод отримання інформації індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента «віч-на-віч».

Моніторингове опитування населення України проводилися Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.