77% українців не довіряють банкам – опитування
77% українців не довіряють банкам, причому 47,4% повністю не довіряють.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, які були презентовані головою правління ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка" Ольга Балакірєва сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Українським банкам довіряє менше 15,5% населення країни. Не довіряють їм – 77%, причому 47,4% - повністю. Умовний баланс недовіри українській банківській системі становить «мінус 62 процентні пункти», - йдеться в результатах опитування.
Всеукраїнське опитування населення країни було проведене з 20 по 24 жовтня 2016 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим).
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Всього опитано 1,5 тис. респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,55-2,58%. Метод отримання інформації індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента «віч-на-віч».
Моніторингове опитування населення України проводилися Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка спільно з відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.