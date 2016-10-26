Мінекономрозвитку порахувало збитки ТОП-100 держкомпаній - 53 мільярди за рік

Сукупний збиток сотні найбільших українських державних компаній за підсумками 2015 року скоротився більш ніж вдвічі - до 53,2 мільярда гривень зі 117 мільярдів гривень роком раніше.

Про це йдеться в звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, опублікованому на сайті відомства.

"Покращення фінрезультату відображає більш сприятливі умови в економіці: стабілізацію макроекономічних показників, лібералізацію цін і тарифів, а також запровадження прозорих державних закупівель та прихід професійного менеджменту", - йдеться у звіті.

У Мінекономрозвитку підкреслили, що структура портфеля українських держкомпаній порівняно з 2014 роком не змінилася. У власності держави як і раніше перебуває 3458 держпідприємств, з яких працюють лише 1801. За даними міністерства, на ТОП-100 державних компаній припадає 75% чистого доходу і 86% активів держави. Найбільші активи сконцентровані в нафтогазовому секторі (НАК "Нафтогаз України"), транспорті (ПАТ "Укрзалізниця") та електроенергетиці (ДП НАЕК "Енергоатом").

Коментуючи результати роботи держхолдингів, заступник міністра Юлія Ковалів зазначила, що завдання влади - зробити роботу держкомпаній прозорою.

"Звіт - один із найдієвіших способів втілення цієї прозорості", - цитує Ковалів прес-служба Мінекономрозвитку.

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Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку складає звіт про фінансову діяльність найбільших держкомпаній другий раз.

Збиток ТОП-100 державних компаній 2015 року скоротився в 17 разів, склавши 7 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що у березні екс-глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус зазначав, що реформа держкомпаній рухається в правильному напрямку, але потрібно прискориться. У 2015 збиток за ТОП-100 скоротився c 117 мільярда гривень до 7 мільярдів гривень.

При цьому він зазначив, що головною перешкодою для реформи держпідприємств є корупція.

"Сумний досвід перевірок ТОП-20 держкомпаній. Немає політичної волі виявляти корупційні схеми. Контролери до своєї роботи ставляться формально. Схеми нескладні, в приватному секторі CEO давно б вилетів із тріском. Нашим контролерам побачити і довести порушення виявляється набагато складніше", - підкреслив Абромавичус.