Держава заборгувала бізнесу 16 мільярдів ПДВ - міністр фінансів

Заборгованість держави перед бізнесом з відшкодування податку на додану вартість, що склалася історично, становить 16 млрд грн, уряд розглядає кілька варіантів повернення коштів, повідомив у ході брифінгу міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Він нагадав, що повернення боргу є завданням, поставленим президентом України. І в числі варіантів виконання завдання уряд розглядає використання коштів від спецконфіскації активів екс-президента Януковича, випуск спеціальних облігацій, а також безпосередньо бюджетне відшкодування.

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На думку Данилюка, найбільш прийнятним є використання коштів спецконфіскації, найменш прийнятним - випуск ОВДП, оскільки це безпосередньо пов'язано із зростанням держборгу.

"Зараз є історична заборгованість з ПДВ, що не відшкодована, - близько 16 млрд грн. Є кілька механізмів їх відшкодувати. Перший - через облігації, другий - через бюджет і третій варіант - використовувати засоби спецконфискации, - сказав міністр. - В принципі, кращий варіант - використовувати засоби спецконфискации, тому що навіть природа цих коштів однакова. Колись ці гроші вкрали у бізнесу, і тепер кошти заарештовано, будуть конфісковані в бюджет і повернені тим, у кого їх вкрали. Це правильніше, ніж просто проїдати ці гроші. Можна зробити і випуск облігацій. Це рішення можливо, але треба розуміти, що у нас є деякі обмеження по боргу, а це борг. Будемо над цим працювати".

Як повідомляв УНІАН, за даними ГФС, в 2016 році середньомісячна сума відшкодування ПДВ зросла на 2,1 млрд грн - до 7 млрд грн у місяць. Загальна сума відшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) у вересні склала 9,313 млрд грн.