Кабмін не переглядатиме макропоказники на 2017 рік через анонсоване підвищення "мінімалки"

Кабінет міністрів України не планує переглядати раніше затверджені макропоказники на 2017 рік в частині зростання ВВП і курсу гривні у зв'язку з рішенням про дворазове підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року.

Про це в ході брифінгу сказав перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.

"Мінекономіки і Мінфін дали прогноз зростання ВВП на наступний рік плюс 3%. Ми чітко зафіксували курс - 27,2 гривні за долар. Ми чітко зафіксували зростання, структуру й пріоритети. Я вважаю, що макропоказники - прогнозовані і підтверджені", - сказав Кубів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні у середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував удвічі збільшити 2017 року показник мінімальної зарплати – до 3200 гривень до 1600 гривень, а також зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Як підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, та уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної зарплати.