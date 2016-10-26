Вкладникам банку "Хрещатик" продовжили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив виплати вкладникам ліквідованого банку "Хрещатик", які раніше планував завершити у вересні.

Як повідомила прес-служба фонду, вкладники банку з 26 жовтня до 6 грудня включно можуть звернутися за отриманням відшкодування до установ "Першого українського міжнародного банку".

Фонд нагадав, що виплати проводяться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик" з 6 червня почав ліквідацію фінустанови. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 5 квітня.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Згідно з даними про структуру власності банку, ключовими власниками фінустанови є громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.