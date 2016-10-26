Кубів назвав умови входження України до ТОП-50 рейтингу Doing Business

Україна наступного року увійде в ТОП-50 рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business в разі прийняття Верховною Радою 15 законопроектів, що спрощують підприємницьку діяльність в країні.

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на брифінгу в Києві.

"Ці законопроекти, які я озвучив, їх 15, забезпечують близько 30 місць. Є законопроект (розроблений Офісом ефективного регулювання – УНІАН), який умовно дає ще плюс 35 (місць – УНІАН), він в розробці. Є ще законопроекти, які дають плюс два плюс три сім місць", – сказав Кубів.

За його словами, законодавчі ініціативи стосуються спрощення підключення до електромереж, реєстрації платників ПДВ і єдиного податку, запровадження заявительского принципу отримання дозволів на будівництво, правових аспектів довіреної власності в банківському секторі, скасування обов'язкового використання печаток, спрощення використання житла в якості комерційної нерухомості, а також скасування пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури.

У свою чергу, голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук, присутній на брифінгу, підкреслив, що підвищення в рейтингу Doing Business залежить від скоординованої та ефективної роботи Кабінету міністрів і Верховної Ради.

"Важливо розуміти, що уряд і депутати зараз спільно повинні попрацювати над тим, щоб позиції України в Doing Business стали краще", – сказав він.

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За словами Гончарука, першочерговими завданнями України для підвищення рейтингу є спрощення підключення до електромереж, а також проведення подальшого перегляду регуляторної бази для розробки комплексних дерегуляційних законодавчих ініціатив.

Як повідомляв УНІАН, Україна в поточному році поліпшила свої позиції у рейтингу Світового банку Doing Business-2017, піднявшись на 3 пункти – до 80 місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

Кабінет міністрів 16 грудня минулого року ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію і увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – увійти у ТОП-20.

На поточний момент у Верховній Раді зареєстровано 39 законопроектів з питань дерегуляції. На їх прийняття, за оцінками Мінекономрозвитку, потрібно близько 6 місяців.