Збільшення мінімальної зарплати допоможе детінізації економіки - Насіров

Збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень з 1600 гривень, який запланував уряд з 2017 року, буде сприяти детінізації економіки, вважає голова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

"Збільшення мінімальної заробітної плати - ще один важливий крок на шляху до виведення економіки з тіні, повного знищення такого явища як "зарплата в конвертах". А це, в свою чергу, збільшення надходжень до бюджету", - цитуються в повідомленні на сайті ДФС слова Насірова.

Читайте такожОсновне зростання податкових надходжень відбудеться за рахунок детінізації економіки - Насіров

Він зазначив, що на сьогодні фіскальна служба перевиконує плани з надходжень до бюджетів усіх рівнів.

"Це означає, що всі передумови для фактичного збільшення мінімальної заробітної плати є", - зазначив Насіров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в межах фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати - до 3200 гривень до 1600 гривень, а також зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.