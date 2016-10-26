Гройсман задекларував майже півтора мільйона доходів за 2015 рік

Про це свідчать дані на сайті на сайті Національного агентства із запобігання корупції.

ак, глава уряду задекларував 1 млн 487 тис. 310 грн, з них заробітна плата, отримана за основним місцем роботи становить 77 тис. 270 грн, дохід від надання майна в оренду - 1 млн 302 тис. грн та 108 тис. грн.

Водночас його дружина Олена задекларувала 1 млн 451 тис 900 грн, донька - 1 тис. 457 грн.

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Водночас Гройсман має грошові активи: готівку - 2 млн 380 тис. грн, 870 тис. дол, 460 тис. євро; кошти, розміщені на банківських рахунках – 2 млн 136 тис. 413 грн та 16 тис. 200 євро.

Його дружина готівкою зберігає 1 млн 600 тис. грн та 372 тис. дол, а також має кошти, розміщені на банківських рахунках – 193 тис. 549 грн.

У власності прем'єра є чотири земельні ділянки загальною площею більше 9 тис. 159 кв. м, два житлових будинки на 534 і 461,1 кв. м, у користуванні глави уряду - дві квартири, а також у власності - п'ять об'єктів іншого нерухомого майна.

На Гройсмана записаний легковий автомобіль Land Rover та Range Rover, а на його дружину – Volkswagen та Touareg.

Крім того, прем’єр задекларував 12 пар годинників та дві пари запонок із дорогоцінного металу, інкрустовані дорогоцінним камінням.

«Мої декларації є у відкритому доступі. В них є і мої доходи, і моє майно, яке здебільшого було набуто мною як підприємцем ще до 2006 року, коли я прийшов у владу. Власне, це майно і мої корпоративні права приносили протягом багатьох років мені та моїй родині основний дохід. Разом із доходами від підприємницької діяльності моєї дружини - від мільйона гривень щорічно. Завдяки цьому станом на 31 грудня минулого року у мене та моєї родини були багаторічні заощадження, у тому числі і на банківських рахунках», - повідомив Гройсман у Facebook.

За його словами, згідно з новими вимогами, він задекларував кілька годинників, придбаних ним в різний час для себе і його дружини.

«Що стосується якихось особливих предметів розкоші, то у нас їх ніколи не було. Якось ніколи не було у нашій родині заведено полювати на дорогі речі», - зазначив прем’єр.