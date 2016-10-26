Україна піднялася одразу на 23 позиції за сплатою податків в рейтингу Doing Business - Насіров

Україна піднялася в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business за показником "Сплата податків" на 84-е місце з 107-го, яку займала раніше, завдяки реформуванню Державної фіскальної служби.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова ДФС Роман Насіров.

"Підняття рейтингу Doing Business-2017 - результат реформи ДФС", - написав Насіров.

Він зазначив, що за останній рік Україні вдалося покращити показники за кількома напрямками, серед яких першорядне значення має сфера оподаткування.

За словами Насірова, зміни відбулися завдяки активній роботі за двома головними пунктами - зменшення часу на заповнення необхідних форм та зниження ставки єдиного соціального внеску.

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"ДФС націлена на подальше спрощення процедур адміністрування і сплати податків та створення комфортних умов для легального бізнесу. Це - одне із стратегічних напрямків нашої діяльності", - написав Насіров.

Серед найбільш успішних ініціатив, що були реалізовані, Насіров виділив гармонізацію податкового та бухгалтерського обліку, електронне адміністрування ПДВ, запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального, спрощення форм податкової звітності, вдосконалення заходів податкового контролю, спрощення реєстрації платниками податків, запровадження нових електронних сервісів для платників податків.

Як повідомляв УНІАН, Україна поточного року покращила свої позиції у рейтингу Світового банку Doing Business-2017, піднявшись на 3 пункти – до 80 місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала за спрощенням відкриття бізнесу (20-е місце з 190), найгірший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце з 190).

Кабінет міністрів 16 грудня минулого року ухвалив дорожню карту дерегуляції, імплементація якої дозволить Україні до 2017 року поліпшити свою позицію і увійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – увійти у ТОП-20.

На поточний момент у Верховній Раді зареєстровано 39 законопроектів з питань дерегуляції. На їх прийняття, за оцінками Мінекономрозвитку, потрібно близько 6 місяців.