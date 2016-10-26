Гривня за день зміцнилася на 11 копійок – до 25,54 за долар

У середу, 26 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,50/25,54 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Читайте такожНацбанк затвердив стратегію валютних інтервенцій до 2020 року

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,87400/27,9180 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4060/0,4070 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5815 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 596 угод на суму 468,37 мільйона доларів.