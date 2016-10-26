Гривня за день зміцнилася на 11 копійок – до 25,54 за долар
17:56, 26 жовтня 2016Фінанси
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Котирування гривні відносно євро на встановилися рівні 27,87400/27,9180 гривні/євро.
Ілюстрація REUTERS
У середу, 26 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,50/25,54 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.
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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,87400/27,9180 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4060/0,4070 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5815 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 596 угод на суму 468,37 мільйона доларів.
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