Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,58 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 жовтня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2558,1368 (26 жовтня – 2559,5314)

100 EUR – 2794,7645 (26 жовтня – 2782,7225)

10 RUR – 4,1088 (26 жовтня – 4,1251)

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Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,50/25,54 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,87400/27,9180 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4060/0,4070 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5815 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 596 угод на суму 468,37 мільйона доларів.