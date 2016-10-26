"Прийнято важливе політичне рішення": Порошенко заявив про дворазове підвищення "мінімалки" з 1 січня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Порошенко зазначив, що сьогодні після ретельного обговорення з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом ухвалено важливе політичне рішення великої соціальної ваги, яке є спільною позицією глави держави, уряду та фракцій коаліції.

«Разом з побудовою Збройних сил України першим пріоритетом влади, як тільки з’явилася ця можливість, стає боротьба з бідністю. І агресія Російської Федерації проти нашої держави не є виправданням у зволіканні з реформами, які ми робимо в умовах війни», - наголосив президент.

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Глава держави підкреслив неприпустимість того, що людина, яка працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей у місяць, як непрацюючі українці, яким нараховується допомога з безробіття. «З 1 січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3 200 гривень. При чому я звернувся до уряду та парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку, насамперед це стосується малого та середнього бізнесу», - додав глава держави.

Порошенко зазначив, що це рішення стосується більш як 4-х мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні становить 1450 грн. За словами глави держави, для виплат в державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету, а приватний сектор отримує чітке правило, яке забороняє працюючому українцю виплачувати менше 3 200 грн на місяць.

«Це рішення є боротьбою з бідністю і захистом працюючої людини. І відрив мінімальної заробітної плати від розрахунку прожиткового мінімуму дає випереджаюче зростання мінімальної заробітної плати в найближчі роки», - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні у середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував удвічі збільшити у 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 грн з 1600 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

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Як наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної зарплати.