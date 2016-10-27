НБУ перерахував до держбюджету перші 10 мільярдів гривень прибутку за 2016 рік - Гонтарева
00:24, 27 жовтня 2016Фінанси
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Національний банк України перерахував перший транш прибутку за 2016 рік до державного бюджету у розмірі 10 млрд грн із понад 38 млрд грн, передбачених цього року.
Фото НБУ
Про це в інтерв’ю Громадському повідомила голова Національного банку Валерія Гонтарева.
«Вся сума буде перерахована кількома траншами, узгодженими з Міністерством фінансів, щоб це не мало впливу на цінову стабільність в країні», — наголосила Гонтарева.
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За її словами, раніше цьому перешкоджало те, що не була сформована Рада Нацбанку.
Нагадаємо, 25 жовтня, вона була повністю сформована, також члени Ради обрали голову - Богдана Данилишина (міністра економіки 2007-2010).
Члени Ради затвердили річну консолідовану звітність центрального банку за 2015 рік та розподіл прибутку центрального банку.
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