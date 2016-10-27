Samsung втрачає прибуток через проблеми зі смартфонами Galaxy Note 7

Чистий прибуток південнокорейського виробника електроніки Samsung Electronics в третьому кварталі 2016 року скоротився на 16,8% порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становив 4,54 трильйона вон (4,086 мільярда доларів), йдеться в повідомленні компанії.

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Виручка компанії за звітний період зменшилася на 7,46% і становила 47,82 трильйона вон (43,038 мільярда доларів). Операційний прибуток досяг 5,20 трильйона вон (4,68 мільярда доларів), знизившись на 29,6% у порівнянні з аналогічним показником річної давності, повідомляє Прайм.

Водночас, операційний прибуток мобільного бізнесу компанії впав у 24 рази, до 0,10 трильйона вон (900 мільйонів доларів) з 2,40 трильйона вон роком раніше (2,16 мільярда доларів). Це найбільше падіння показника з четвертого кварталу 2008 року. Компанія пояснює це скандалом зі смартфонами Galaxy Note 7.

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Samsung вважає, що в четвертому кварталі її прибуток покращиться в річному вираженні, завдяки високим показникам бізнесу компонентів. Мобільний бізнес, як очікується, відновить свої доходи до рівня четвертого кварталу 2015 року.

Продажі моделі Galaxy Note 7 почалися 19 серпня, а на початку вересня було оголошено про відкликання зі світового ринку 2,5 мільйона таких смартфонів після того, як з'явилися повідомлення про їх займання під час підзарядки. Американські компанії мобільного зв'язку AT&T і T-Mobile US вже припинили продажі Note 7 з міркувань безпеки. Samsung повідомила, що тимчасово припинить виробництво, продаж і заміну смартфонів. Рішення було прийнято після консультацій з відповідними органами влади.

Samsung Electronics - міжнародна компанія-виробник електроніки: напівпровідників, телекомунікаційного обладнання, чіпів пам'яті, рідкокристалічних дисплеїв, мобільних телефонів і моніторів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сеулі (Південна Корея).