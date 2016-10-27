У російському ВТБ поскаржилися, що не можуть знайти покупців на українські "дочки"

Російська група ВТБ готова продати бізнес в Україні, але покупця так і не вдалося знайти. Про це повідомив член наглядової ради банку ВТБ, колишній голова Центробанку Сергій Дубінін, передає «Лента.ру».

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«Вже були спроби продати цей бізнес, оскільки нормальних умов для роботи немає. Однак знайти покупця поки не вдається. Якщо і надалі не вийде реалізувати українські дочки, вони перетворяться з активу в збиток», — зазначив він. При цьому він підкреслив, що резерви під ці збитки вже створені.

Він додав, що українські структури більше не є стратегічно важливою частиною бізнесу групи. «Просто шкода, що економічні зв'язки рвуться», — сказав Дубінін.

Член наглядової ради ВТБ також відзначив, що збиток російським банкам вже був нанесений раніше, і нові обмеження не сильно змінять ситуацію. «Рішення, запропоноване депутатами Ради, може тільки підвести риску», — резюмував він.

24 жовтня група депутатів Верховної Ради внесла законопроект «Про внесення змін до закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо заборони діяльності банків країни-агресора».

У пояснювальній записці до документа сказано, що «країна-агресор Російська Федерація продовжує зберігати значний вплив на економіку України та життя громадян через власні компанії і банки на території України».