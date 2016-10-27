Nokia за дев'ять місяців втратила 1,4 мільярда євро

Збиток фінської Nokia Corp., одного з найбільших в світі виробників телекомунікаційного обладнання, що припадає на акціонерів головної компанії, за підсумками дев'яти місяців 2016 року становив 1,41 млрд євро проти прибутку у 694 мільйони євро роком раніше, йдеться у звітності компанії.

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Розведений чистий збиток в перерахунку на акцію становив 0,215 євро проти прибутку в 0,18 євро в аналогічному періоді минулого року. При цьому прибуток від продажів зріс у 1,8 раза, досягнувши 16,972 мільярда євро, повідомляє Прайм.

Збиток Nokia в третьому кварталі, що припадає на акціонерів головної компанії, досяг 119 мільйонів євро після прибутку в 189 мільйонів євро роком раніше. Збиток в перерахунку на акцію становив 0,02 євро проти прибутку в 0,04 євро. У той же час квартальний прибуток від продажів в річному вираженні зріс у 1,9 раза, до 5,89 мільярда євро.

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Компанія очікує за підсумками четвертого кварталу і всього 2016 року зниження загальної виручки від продажів. Рентабельність операційного прибутку за підсумками року прогнозується в діапазоні 7-9%.

Nokia фінська транснаціональна компанія, виробник телекомунікаційного обладнання для мобільних, фіксованих, широкосмугових і IP-мереж. У квітні 2015 року Nokia і Alcatel-Lucent підписали меморандум про злиття. Об'єднана компанія буде називатися Nokia Corporation, частка Nokia в ній становитиме 66,5%, Alcatel - 33,5%.