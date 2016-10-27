Голова ДФС пропонує збільшити мінімальну зарплату до 7,5 тисяч гривень

Очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров пропонує наступного року збільшити мінімальну заробітну плату до 5 тис. грн, а потім до 7,5 тис. грн, повідомляється на сайті ДФС.

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"Сьогодні одна з найважливіших ініціатив Державної фіскальної служби дістала підтримку Кабінету Міністрів України. Уряд планує збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Це тільки перший крок, наступного року заробітна плата має бути збільшена до 5000 грн., а потім і до 7500 гривень", - йдеться в повідомленні відомства з посиланням на слова Насірова.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін на своєму засіданні в середу, 26 жовтня, в рамках фіналізації проекту державного бюджету на 2017 рік, а також формування справедливої системи оплати праці в країні, запропонував удвічі збільшити в 2017 році показник мінімальної зарплати – до 3200 грн з 1600 грн, а також зрівняти показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

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Як зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, підвищення мінімальної зарплати відповідає можливостям економіки, і уряд може забезпечити його з 1 січня 2017 року.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, Кабінет міністрів України планує через два тижні оприлюднити і представити парламенту розрахунок додаткових витрат державного бюджету на 2017 рік у зв'язку з прийняттям рішення про підвищення мінімальної зарплати.

Підвищення мінімальної заробітної плати в межах державного бюджету України у 2017 році вдвічі - до 3,2 тис. грн - потребує додаткових надходжень у скарбницю на рівні 28 млрд грн.