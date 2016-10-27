Російські платіжні системи шукають спосіб працювати в Україні в обхід санкцій - ЗМІ

Російські платіжні системи шукають спосіб працювати в Україні після того, як 19 жовтня НБУ заборонив їхню діяльність на рік через введення санкцій, пишуть «Ведомости».

Читайте такожНародні депутати з УКРОПу пропонують закрити банки з російським капіталом

Заборона торкнулася шести систем: Anelik, Blizko (система Зв'язок-банку), «Колібрі» (система Сбербанку), «Юністріму», «Золотої корони» і «Лідера».

«Золота корона» робить перекази в Україну через партнера IntelExpress. Отримати відправлений через «Золоту корону» переказ можна в шести банках в Україні, в їх числі і один із найбільших банків в країні – Ощадбанк, розповіли виданню в колл-центрі «Золотої корони». За даними НБУ, IntelExpress зареєстрована в Грузії.

Через IntelExpress вже майже рік працює й інша російська система грошових переказів – Contact. Восени 2015 року ЦБ відкликав ліцензію у «РСБ 24», який був єдиним зареєстрованим на території України розрахунковим банком Contact, через вимоги НБУ система не могла зареєструвати новий банк і стала працювати через партнера IntelExpress.

Читайте такожУ російському ВТБ поскаржилися, що не можуть знайти покупців на українські "дочки"

У колл-центрах двох інших систем – «Колібрі» і «Лідера» – заявили, що перекази зараз неможливі. Співробітник колл-центру Anelik розповів, що перекази до України можливі лише на картки Visa, «Юністрім» працює за таким же принципом, але тільки з картами Mastercard, в обох випадках можна надіслати кошти готівкою, однак зарахування відбувається тільки на карту.

У колл-центрі платіжної системи Blizko повідомили, що перекази можливі через систему «Пошти Росії» – «Форсаж».

Як повідомляв УНІАН, НБУ 19 жовтня зобов'язав банки та небанківські установи припинити надання послуг міжнародних платіжних систем, створених резидентами Російської Федерації.

Відповідне рішення прийнято на підставі указу президента України від 17 жовтня, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".