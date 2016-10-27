У Кабміні пропонують прив'язати зарплати чиновників до прожиткового мінімуму замість мінімальної зарплати

Про це на брифінгу повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Якщо ми залишаємо прив'язку зарплат чиновників до соціальних стандартів, то вони повинні залежати від прожиткового мінімуму", - сказав Рева.

Він зазначив, що такий крок дозволить домогтися соціальної справедливості після рішення підняти з 2017 року мінімальну зарплату вдвічі - до 3200 грн. В іншому випадку, зі збільшенням мінімальної зарплати для громадян, зарплати чиновників зростуть пропорційно.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запропонував з наступного року відв'язати зарплати чиновників і суддів від мінімальної зарплати, щоб підвищення соціальних стандартів не призводило до надмірного збільшення зарплат чиновників.