У Кабміні пропонують прив'язати зарплати чиновників до прожиткового мінімуму замість мінімальної зарплати

12:03, 27 жовтня 2016
Фінанси
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Кабінет міністрів України пропонує прив'язати зарплати суддів, депутатів та чиновників до прожиткового мінімуму, а не до мінімальної зарплати, як це встановлено сьогодні.

Кабмін хоче домогтися соціальної справедливості після рішення підняти з 2017 року мінімальну зарплату/ фото: УНІАН

Про це на брифінгу повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Якщо ми залишаємо прив'язку зарплат чиновників до соціальних стандартів, то вони повинні залежати від прожиткового мінімуму", - сказав Рева.

Він зазначив, що такий крок дозволить домогтися соціальної справедливості після рішення підняти з 2017 року мінімальну зарплату вдвічі - до 3200 грн. В іншому випадку, зі збільшенням мінімальної зарплати для громадян, зарплати чиновників зростуть пропорційно.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів запропонував з наступного року відв'язати зарплати чиновників і суддів від мінімальної зарплати, щоб підвищення соціальних стандартів не призводило до надмірного збільшення зарплат чиновників.

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